Киевское Динамо опубликовало обновленную информацию о составе накануне матча 1/8 финала Кубка Украины против Шахтера.

Встречу не смогут принять участие Дубинчак, Биловар и Шапаренко, которые продолжают восстановление после травм.

Под вопросом остается также появление на поле Назара Волошина. Он пропустил предыдущий матч с Кривбассом из-за дискомфорта в задней поверхности бедра.

Напоминаем, матч 1/8 финала Кубка Украины между киевским Динамо и донецким Шахтером состоится сегодня, в среду, 29 октября, на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Начало в 18:00.