Динамо снова одержал победу над командой Гармаша и Рыбалки. За киевлян дебютировал скандальный форвард. Видео
Также выходили на поле три других сентябрьских новичка
42 минуты назад
Киевское Динамо во время паузы в УПЛ на матчи национальных сборных провело контрольный поединок против представителя Второй лиги – ФК Лесное. В составе соперников на поле вышли экс-динамовцы Сергей Рыбалка и Денис Гармаш, однако навязать борьбу нынешнему составу «бело-голубых» им не удалось. Отметим, что за команду Александра Шовковского дебютировали все четыре сентябрьские новички: защитники Алиу Тиаре и Василий Буртник, а также вингер Шола Огундана и форвард Владислав Бленуце.
Счет в матче был открыт на 14-й минуте: после подачи Буйальского с углового Караваев переправил мяч на дальнюю штангу, где Ярмоленко сумел замкнуть. Уже на 29-й минуте Андрей Николаевич оформил дубль, первым сыграв на добивании после удара Бражко со штрафного, который пришелся в стойку.
В начале второго тайма, на 51-й минуте, Динамо увеличило преимущество: Ярмоленко вывел на ударную позицию Бленуце, который отдал передачу на Вивчаренко, тот спокойно отправил мяч в пустые ворота. Через девять минут Пихальонок после перехвата и передачи Бражко пробил издалека точно в угол.
До финального свистка счет остался неизменным. Киевляне уверенно завершили спарринг и продолжают подготовку к официальным поединкам. Ближайший матч в рамках УПЛ Динамо проведет в субботу, 13 сентября, против столичной Оболони. Начало встречи запланировано на 15:30.
Контрольный матч
Динамо – Лесное 4:0
Голы: Ярмоленко, 14, 29, Вивчаренко, 51, Пихальонок, 60
Динамо: Моргун, Караваев, Буртник, Захарченко, Вивчаренко, Бражко, Яцик, Ярмоленко, Кабаев, Буйальский, Герреро. На замену выходили: Игнатенко, Суркис, Биловар, Пихальонок, Тиаре, Бленуце, Рубчинский, Огундана, Торрес.
Ранее президент аутсайдера Второй лиги решил «наехать» на Динамо.
