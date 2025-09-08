Сергей Стаднюк

Киевское Динамо во время паузы в УПЛ на матчи национальных сборных провело контрольный поединок против представителя Второй лиги – ФК Лесное. В составе соперников на поле вышли экс-динамовцы Сергей Рыбалка и Денис Гармаш, однако навязать борьбу нынешнему составу «бело-голубых» им не удалось. Отметим, что за команду Александра Шовковского дебютировали все четыре сентябрьские новички: защитники Алиу Тиаре и Василий Буртник, а также вингер Шола Огундана и форвард Владислав Бленуце.

Счет в матче был открыт на 14-й минуте: после подачи Буйальского с углового Караваев переправил мяч на дальнюю штангу, где Ярмоленко сумел замкнуть. Уже на 29-й минуте Андрей Николаевич оформил дубль, первым сыграв на добивании после удара Бражко со штрафного, который пришелся в стойку.

В начале второго тайма, на 51-й минуте, Динамо увеличило преимущество: Ярмоленко вывел на ударную позицию Бленуце, который отдал передачу на Вивчаренко, тот спокойно отправил мяч в пустые ворота. Через девять минут Пихальонок после перехвата и передачи Бражко пробил издалека точно в угол.

До финального свистка счет остался неизменным. Киевляне уверенно завершили спарринг и продолжают подготовку к официальным поединкам. Ближайший матч в рамках УПЛ Динамо проведет в субботу, 13 сентября, против столичной Оболони. Начало встречи запланировано на 15:30.

Контрольный матч

Динамо – Лесное 4:0

Голы: Ярмоленко, 14, 29, Вивчаренко, 51, Пихальонок, 60

Динамо: Моргун, Караваев, Буртник, Захарченко, Вивчаренко, Бражко, Яцик, Ярмоленко, Кабаев, Буйальский, Герреро. На замену выходили: Игнатенко, Суркис, Биловар, Пихальонок, Тиаре, Бленуце, Рубчинский, Огундана, Торрес.

