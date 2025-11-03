Сергей Разумовский

В 13-м туре чемпионата Боснии и Герцеговины Зриньски победил Широки Бриег (2:1). В субботу, 1 ноября, хозяева повели после вынужденной замены голкипера гостей Горана Карачича (28-я минута), но еще до перерыва, уже после удаления в составе соперника, Зриньски сравнял благодаря голу Марио Чуже.

После перерыва команда перехватила инициативу, а на 74-й минуте Тони Маич оформил волевую победу. Три очка временно вывели Зриньски на вершину таблицы, однако Борац может вернуть первое место в случае воскресной победы. Динамо и Зриньски сыграют в Люблине в четверг, 6 ноября.

Чемпионат Боснии и Герцеговины, 13-й тур

Широки Бриег – Зриньски 1:2

Голы: Посавац, 30 – Чуже, 45, Маич, 75

Удаление: Сесар, 36

Накануне Шахтер обыграл Динамо 3:1, прервав 42-матчевую беспроигрышную серию киевлян в УПЛ. Донетчане имеют 24 очка и опережают соперника на четыре балла; Динамо могут обойти ЛНЗ (20) и Полесье (19).

Все перипетии вокруг центрального матча украинской Премьер-лиги, анализ и обзор игры – на странице события Шахтер – Динамо на Xsport. Все самое главное – в одном месте.

После уверенной победы над Динамо главный тренер Шахтера Арда Туран жестко ответил на высказывания защитника киевлян Дениса Попова.