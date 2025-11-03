Динамо в шоке! Соперник киевлян в Лиге конференций возглавил европейский чемпионат
Команды проведут матч уже в четверг, 6 ноября
около 1 часа назад
В 13-м туре чемпионата Боснии и Герцеговины Зриньски победил Широки Бриег (2:1). В субботу, 1 ноября, хозяева повели после вынужденной замены голкипера гостей Горана Карачича (28-я минута), но еще до перерыва, уже после удаления в составе соперника, Зриньски сравнял благодаря голу Марио Чуже.
После перерыва команда перехватила инициативу, а на 74-й минуте Тони Маич оформил волевую победу. Три очка временно вывели Зриньски на вершину таблицы, однако Борац может вернуть первое место в случае воскресной победы. Динамо и Зриньски сыграют в Люблине в четверг, 6 ноября.
Чемпионат Боснии и Герцеговины, 13-й тур
Широки Бриег – Зриньски 1:2
Голы: Посавац, 30 – Чуже, 45, Маич, 75
Удаление: Сесар, 36
Накануне Шахтер обыграл Динамо 3:1, прервав 42-матчевую беспроигрышную серию киевлян в УПЛ. Донетчане имеют 24 очка и опережают соперника на четыре балла; Динамо могут обойти ЛНЗ (20) и Полесье (19).
Все перипетии вокруг центрального матча украинской Премьер-лиги, анализ и обзор игры – на странице события Шахтер – Динамо на Xsport. Все самое главное – в одном месте.
После уверенной победы над Динамо главный тренер Шахтера Арда Туран жестко ответил на высказывания защитника киевлян Дениса Попова.