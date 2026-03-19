Впервые в истории четыре клуба из одной страны вылетели на одной стадии Лиги чемпионов
Это произошло в 1/8 финала европейского турнира
около 3 часов назад
Манчестер Сити / Фото - Yahoo
Челси, Манчестер Сити, Ньюкасл и Тоттенхэм вылетели с 1/8 финала Лиги чемпионов.
В четвертьфинал турнира из английских клубов прошли только Арсенал и Ливерпуль.
Это первый случай в истории, когда сразу 4 команды из одной страны вылетели на одной стадии розыгрыша Лиги чемпионов.
Челси по сумме двух матчей уступил ПСЖ (2:8), Ман Сити – Реалу (1:5), Ньюкасл – Барселоне (3:8), Тоттенхэм – Атлетико (5:7).
Напоминаем, определились все четвертьфинальные пары Лиги чемпионов-2025/26.