Сергей Стаднюк

Последние четыре участника Лиги чемпионов определятся в среду, 27 августа. Завершатся двухматчевые противостояния пути представителей лиг и пути чемпионов.

Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин сыграет в матче-ответе раунда плей-офф квалификации главного еврокубка против Фенербахче. Ни португальская, ни турецкая команда не имеет преимущества после первой игры. А значит, на игрока возложена большая ответственность.

Я поставлю на Самуэла Соареша, когда сочту это нужным… Я вижу его так же, как и любого другого игрока. Он находится на очень высоком уровне, мы продолжаем работу, которую ведем с Самуэлом, но для меня все очевидно: с Фенербахче сыграет Трубин. Самуэл выйдет тогда, когда нужно. Бруну Лаже главный тренер Бенфики

В других матчах игрового дня Карабах примет Ференцварош. Небольшим фаворитом противостояния считались венгры, однако после домашних 1:3 их шансы мизерны. С таким же счетом Брюгге победил Рейнджерс. Шотландцам придется выложиться на полную, чтобы отыграть это отставание. А самая большая интрига будет в противостоянии Копенгагена и Базеля (1:1 – первая игра).

22:00 | Копенгаген – Базель. Прямая трансляция

Бавария вслед за другим участником нынешнего Суперкубка Германии, Штутгартом, стартует в национальном кубке. Мюнхенцы начнут свой путь с противостояния 1/32 финала с представителем третьей Бундеслиги Вееном.

В матче 1/32 финала Кубка английской лиги Манчестер Юнайтед сыграет на выезде против Гримсби. Соперник «красных дьяволов» представляет четвертый по силе дивизион.

22:00 | Гримсби – Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция

В шестом туре испанской Ла Лиги Сельта примет Реал Бетис. Нет, чемпионат не начался в июле. Просто матч был перенесен на более раннюю дату.