Дьокереш, Ліндельоф в старте — Швеция обнародовала состав на матч с Украиной
Игра начнется в 21:45
около 1 часа назад
Тренерский штаб сборной Швеции объявил список игроков на полуфинальный матч плей-офф квалификации ЧМ-2026 против Украины.
Сборная Швеции: Нордфельдт (В) – Лагербельке, Линдельоф, Гин, Гудмундссон – Нюгрен, Карлстрём, Аяри, Йоханссон – Дёкереш, Эланга
Замены: Тёрнквист (Г), Эльборг (Г), Бергваль, Свенссон, Нильссон, Смит, Бардагжи, Старфельт, Сванберг, Ларссон, Али, Зенели
Встреча Украина — Швеция состоится 26 марта в Валенсии на стадионе Сьюдад де Валенсия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04
