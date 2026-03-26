Пономаренко оценил игру звезды сборной Швеции Виктора Дьокереша
Матчи начнется в 21:45 по киевскому времени
около 1 часа назад
Нападающий сборной Украины Матвей Пономаренко поделился ожиданиями от противостояния с лидером атаки сборной Швеции Виктором Дьокерешем. Форвард сине-желтых оценил игровые качества своего коллеги по амплуа перед матчем плей-офф квалификации ЧМ-2026. Слова приводит YouTube-канал ТРЕНДЕЦЬ.
«Конечно, он топ-игрок. Играет на самом высоком уровне в Арсенале, в одной из лучших команд мира. Играет в топ-чемпионате, так что да, это топ-нападающий. Но чтобы специально следить за ним или постоянно смотреть — такого нет. Конечно, пару матчей видел, как он действует — силовой форвард с хорошей техникой и прекрасно поставленным ударом. Как он разрывал в Спортинге... Будет интересно наблюдать за ним против нас.
Встреча Украина — Швеция состоится 26 марта в Валенсии на стадионе Сьюдад де Валенсия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04