Дьокереш: «Поздравляю Исака с переходом»
Форвард Арсенала отреагировал на трансфер нападающего из Ньюкасла в Ливерпуль
около 2 часов назад
Виктор Дёкереш / фото - Арсенал
Форвард сборной Швеции Виктор Дьокереш поддержал Александера Исака, который со скандалом покинул Ньюкасл и перешел в Ливерпуль.
Я поздравляю Исака с переходом. Я не знаю всех подробностей, поэтому мне сложно говорить об этой ситуации.
Когда футболист не нужен клубу, происходит совсем наоборот, у игрока нет никакой власти. Клуб может делать буквально что угодно, – сказал Дёкереш о своем партнере по сборной, сообщает ESPN.
Напомним, сам Дьокереш имел похожую с Исаком ситуацию во время трансфера из португальского Спортинга в лондонский Арсенал