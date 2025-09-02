Форвард сборной Швеции Виктор Дьокереш поддержал Александера Исака, который со скандалом покинул Ньюкасл и перешел в Ливерпуль.

Я поздравляю Исака с переходом. Я не знаю всех подробностей, поэтому мне сложно говорить об этой ситуации.

Когда футболист не нужен клубу, происходит совсем наоборот, у игрока нет никакой власти. Клуб может делать буквально что угодно, – сказал Дёкереш о своем партнере по сборной, сообщает ESPN.