Трансфер нападающего сборной Швеции Александера Исака из Ньюкасла в Ливерпуль стал самым дорогим в истории английского футбола. Форвард присоединился к мерсисайдцам за £125 млн (€145 млн).

Предыдущий рекорд также принадлежал команде Арне Слота. Этим летом красные приобрели атакующего полузащитника Флориана Вирца из Байера за €125 млн. Таким образом, Ливерпуль дважды обновил трансферный рекорд АПЛ в течение одного лета.

Переход Исака превзошел по стоимости трансфер хавбека Энцо Фернандеса из Бенфики в Челси (€121 млн), а также покупку Манчестер Сити нападающего Астон Виллы Джека Грилиша в сезоне-2021/2022 (€117,5 млн).