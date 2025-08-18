Дьокереш услышал оценку Артеты за первый матч в АПЛ
Забить МЮ шведу не удалось
около 1 часа назад
Главный тренер Арсенала Микель Артета оценил дебют Виктора Дьокереша в матче 1 тура АПЛ против Манчестер Юнайтед (1:0). Его слова приводит football.london..
Он сделал много хороших вещей, особенно в нашем ритме высокого прессинга, которого мы требуем, особенно в первый час. Он слишком долго принимал решения. Это то, над чем мы должны с ним поработать, особенно в этом аспекте. А затем, да, в финальной трети у него не было так много шансов это сделать, потому что в переходных фазах линия стояла неподвижно, нам удалось продвинуть мяч, чтобы использовать его качества. Но в целом, приехать в Манчестер, выиграть свою первую игру с Арсеналом, это хороший старт, - сказал Артета.
Обзор матча будет доступен на странице события Вулверхэмптон - Манчестер Сити.