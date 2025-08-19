Звездный нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе высказался относительно увольнения бывшего одноклубника Джанлуиджи Доннаруммы из Пари Сен-Жермен.

Это сложные и несправедливые времена. Мне жаль Доннарумму, – сказал Мбаппе в комментарии Defensa Central.

Напомним, ранее главный тренер ПСЖ Луис Энрике сообщил, что именно он принял решение вывести Доннарумму из состава, поскольку нуждается в вратаре с другими характеристиками. Впоследствии итальянец подтвердил свой уход в публикации в соцсетях.

В настоящее время главным претендентом на подписание Джанлуиджи Доннаруммы считается английский Манчестер Сити.