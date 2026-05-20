Владимир Кириченко

Арсенал завоевал чемпионство в АПЛ сезона-2025/26.

Это стало возможным благодаря потере очков Манчестер Сити в матче с Борнмутом (1:1).

Полузащитник лондонцев Макс Доуман стал самым молодым победителем АПЛ в истории. Он сделал это в возрасте 16 лет и 139 дней.

Предыдущий рекорд принадлежал вингеру Манчестер Сити Филу Фодену, который свой первый титул завоевал в 17 лет и 350 дней.

В текущем розыгрыше чемпионата Англии Доуман забил 1 гол в 5 матчах.

