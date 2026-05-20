Доуман – самый молодой победитель АПЛ в истории
Предыдущий рекорд принадлежал вингеру Манчестер Сити
около 1 часа назад
Макс Доуман / Фото - Yahoo
Арсенал завоевал чемпионство в АПЛ сезона-2025/26.
Это стало возможным благодаря потере очков Манчестер Сити в матче с Борнмутом (1:1).
Полузащитник лондонцев Макс Доуман стал самым молодым победителем АПЛ в истории. Он сделал это в возрасте 16 лет и 139 дней.
Предыдущий рекорд принадлежал вингеру Манчестер Сити Филу Фодену, который свой первый титул завоевал в 17 лет и 350 дней.
В текущем розыгрыше чемпионата Англии Доуман забил 1 гол в 5 матчах.
