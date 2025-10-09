«Фенербахче» попытается зимой оформить переход Довбика
Украинский нападающий привлекает внимание гранда турецкого футбола
около 1 часа назад
Артем Довбик/фото: Рома
Украинский форвард Ромы Артем Довбик может перейти в Фенербахче, сообщает Fener Medya.
По данным источника, если арендованный у Аль-Насра Джон Дуран не сможет набрать оптимальную форму после международной паузы, турецкий клуб готов досрочно завершить аренду и сделать предложение 28-летнему Довбику.
В текущем сезоне нападающий провел 7 матчей за римлян во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что на Довбика претендуют три клуба АПЛ.