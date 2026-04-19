Ливерпуль обыграл Эвертон в мерсисайдском дерби
Украинец Виталий Миколенко отыграл весь матч в составе ирисок
около 2 часов назад
В матче 33-го тура английской Премьер-лиги Эвертон на домашней арене уступил Ливерпулю.
На 24-й минуте счет открыл Мохамед Салах. Хозяева отыгрались в начале второго тайма — после результативной передачи Дьюзбери-Холла отличился Бету. В эпизоде с голом травму получил вратарь гостей Георгий Мамардашвили, которого заменили.
Победу красным принес Вирджил ван Дейк, который забил на 90+10 минуте после углового.
Украинский защитник ирисок Виталий Миколенко сыграл полный матч.
АПЛ. 33-й тур
Голы: Бету, 54 – Салах, 29, Ван Дейк, 90+10
После этой игры Ливерпуль с 55 очками поднялся на пятое место в таблице, а Эвертон остался на десятой позиции.
