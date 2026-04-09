Левченко — об игре Шахтер — АЗ: «Любая победа даст горнякам больше стратегических вариантов»
Экс-игрок сборной Украины считает, что игра закончится ничьей
около 1 часа назад
Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги конференций между Шахтером и АЗ Алкмар. Эксперт проанализировал слабые стороны нидерландского клуба и спрогнозировал результат встречи в Кракове. Слова приводит Sport.ua.
Нидерландская команда не очень успешно выступает на чужом поле. Безусловно, Шахтеру необходимо приложить максимум усилий, чтобы создать голевой запас в этой игре, поскольку в Алкмаре будет на порядок сложнее.
АЗ умеет вести игру, держать мяч и качественно атаковать при позиционном наступлении.
Любая победа, даже минимальная, даст Шахтеру больше стратегических вариантов на ответный матч, но мне почему-то кажется, что эта встреча завершится вничью. 1:1.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04