Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги конференций между Шахтером и АЗ Алкмар. Эксперт проанализировал слабые стороны нидерландского клуба и спрогнозировал результат встречи в Кракове. Слова приводит Sport.ua.

Нидерландская команда не очень успешно выступает на чужом поле. Безусловно, Шахтеру необходимо приложить максимум усилий, чтобы создать голевой запас в этой игре, поскольку в Алкмаре будет на порядок сложнее.

АЗ умеет вести игру, держать мяч и качественно атаковать при позиционном наступлении.

Любая победа, даже минимальная, даст Шахтеру больше стратегических вариантов на ответный матч, но мне почему-то кажется, что эта встреча завершится вничью. 1:1.