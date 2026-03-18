Жеребьёвка полуфинала Кубка Украины 2025/26: где и когда смотреть
Церемония пройдет в четверг 19 марта в 11:00
около 1 часа назад
В четверг, 19 марта, состоится жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины сезона 2025/26. Сообщает УАФ.
За выход в финал будут бороться четыре коллектива: киевское Динамо, черновицкая Буковина, харьковский Металлист 1925 и ФК Чернигов.
Жеребьевка начнётся в 11:00, прямая трансляция будет доступна на официальном YouTube-канале УАФ.
