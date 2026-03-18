Гвардиола опередил Фергюсона по количеству матчей в истории Лиги чемпионов среди тренеров
Лидером остается легендарный итальянец
около 2 часов назад
Пеп Гвардиола / Фото - BBC
Манчестер Сити проиграл Реалу (1:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Этот поединок стал для наставника горожан Пепа Гвардиолы 191-м в ЛЧ в роли главного тренера.
По этому показателю он обошел легендарного шотландца сэра Алекса Фергюсона (190) и вышел на 2-е место в истории турнира.
Лидирует по количеству игр в Лиге чемпионов среди тренеров – итальянец Карло Анчелотти (218).
Напомним, Реал в третий раз подряд выбил Манчестер Сити из Лиги чемпионов.