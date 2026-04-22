Денис Седашов

В перенесенном матче 26-го тура французской Лиги 1 ПСЖ на собственном поле не оставил шансов Нанту.

Счет был открыт уже в дебюте встречи — Хвича Кварацхелия четко реализовал пенальти. Еще до перерыва парижане удвоили преимущество усилиями Дезире Дуе, а в начале второго тайма Кварацхелия оформил дубль, установив окончательный результат.

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный появился в стартовом составе и провел на поле всё игровое время.

Лига 1. 26-й тур

ПСЖ – Нант – 3:0

Голы: Кварацхелия, 13, пен., 50, Дуе, 37

Благодаря этой победе ПСЖ укрепил лидерство в таблице (66 очков), тогда как Нант остается в зоне вылета с 20 баллами в активе.

