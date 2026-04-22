Дубль Кварацхелии и надежная игра Забарного. ПСЖ разгромил Нант в чемпионате Франции
Еще один мяч в составе парижан забил Дуэ
около 2 часов назад
В перенесенном матче 26-го тура французской Лиги 1 ПСЖ на собственном поле не оставил шансов Нанту.
Счет был открыт уже в дебюте встречи — Хвича Кварацхелия четко реализовал пенальти. Еще до перерыва парижане удвоили преимущество усилиями Дезире Дуе, а в начале второго тайма Кварацхелия оформил дубль, установив окончательный результат.
Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный появился в стартовом составе и провел на поле всё игровое время.
Лига 1. 26-й тур
Голы: Кварацхелия, 13, пен., 50, Дуе, 37
Благодаря этой победе ПСЖ укрепил лидерство в таблице (66 очков), тогда как Нант остается в зоне вылета с 20 баллами в активе.
