Стали известны полуфинальные пары Кубка Англии и даты проведения матчей
Первая игра запланирована на 25 апреля
около 6 часов назад
Произошла жеребьевка стадии 1/2 финала Кубка Англии. За путевку в финал турнира поборются четыре команды.
Согласно результатам жеребьевки, Челси сыграет против Лидса, а Манчестер Сити встретится с Саутгемптоном.
Обе игры пройдут в Лондоне на стадионе Уэмбли.
Первая полуфинальная встреча запланирована на 25 апреля, а вторая игра состоится на следующий день, 26 апреля.
Челси забил семь голов Порт Вейлу и вышел в полуфинал Кубка Англии.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04