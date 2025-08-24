В третьем туре чемпионата Португалии состоялся матч между Бенфикой и Тонделой, где команда Бруну Лаже одержала уверенную победу со счетом 3:0.

Украинский вратарь Анатолий Трубин на этот раз остался в запасе, хотя до этого провел пять встреч подряд и сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Как сообщает A Bola, причина отсутствия голкипера не связана с травмами или повреждениями. Тренерский штаб Бенфики решил дать Трубину паузу для восстановления перед ключевым матчем в Лиге чемпионов.

27 августа лиссабонцы проведут решающую игру квалификации против турецкого Фенербахче. В первой встрече команды сыграли вничью, и судьба выхода в групповую стадию решится на стадионе в Лиссабоне.

