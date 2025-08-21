Главный тренер Бенфики Бруну Лаже оценил выступление украинского голкипера Анатолия Трубина в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов против Фенербахче (0:0). Его слова приводит A Bola.

Каждый игрок может совершить ошибку, в этом нет ничего страшного... Трубин может сделать неточный пас, форвард может не попасть в ворота и не забить гол. Это не важно, я задам вам вопрос: по какой схеме мы играли? Почему вы решили, что мы её изменили?

Расположение игроков на поле не обязательно означает, что они играют на определенной позиции. Мы играли с Фенербахче по одной системе, со Спортингом по другой, с Ниццей была третья...

Самое главное - это качество игроков и то, как они интерпретируют наши стратегии, которые позволяют нам создавать сюрпризы. У нас был такой способ подготовки игры, чтобы контролировать матч. Моуриньо, безусловно, очень хорошо это понимал во время игры и исправил это в перерыве. Именно поэтому ожидается еще одна тактическая битва между двумя командами через неделю, - сказал Лаже.