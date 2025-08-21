Главный тренер Бенфики Бруну Лаже подвел итоги первого матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов против Фенербахче (0:0). Его слова приводит Fanatik.

Сколько ударов нанес Фенербахче до 70-й минуты? Мы играли с двумя очень быстрыми нападающими, которые могли создавать проблемы для соперника.

У каждого матча своя история. Мы готовились контролировать игру как с мячом, так и без него. Хотели создавать больше моментов - это и было нашей задачей.

После 70-й минуты соперник начал больше рисковать. В центре поля появились свободные зоны, и мы выпустили форварда, чтобы попытаться создать опасность. Фенербахче очень силен в переходах, и именно так мы пытались контролировать игру.

Мы уже в раунде плей-офф. Наши болельщики должны помочь нам победить Тонделу в чемпионате Португалии и Фенербахче, - сказал Лаже.