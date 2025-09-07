Сергей Стаднюк

Завершились все матчи игрового дня воскресенья, 7 сентября, в седьмом туре украинской Второй лиги.

В группе А винницкая Нива на своем поле разгромила Реал Фарму. Дублем на старте поединка отметился Загорулько, а уже на 29-й минуте Евтихов закрепил преимущество винничан.

Ольховцы дома потерпели разгромное поражение от Скалы 1911. Гости открыли счет после удаления Немчанинова на 22-й минуте, а затем стабильно забивали каждые 10-15 минут. Отличились Жумига, Лисовик, Гаркавенко, Мердеев и Мациеский. В конце матча вторую желтую получил Лукьянченко, но это уже не повлияло на результат.

Самбор-Нива-2 одержала минимальную победу над Буковиной-2 в дерби дублей. Единственный мяч в игре забил Бац на 31-й минуте, принеся хозяевам три очка.

Куликов также на своем поле разгромил Ужгород. В составе победителей отличились Панасюк, Патуляк (с пенальти), Шарабура и Станкович. Гол престижа для гостей оформил Эмере.

Самбор-Нива-2 продолжает возглавлять группу А.

В группе Б Колос-2 дома минимально победил Ребел. Этого удалось достичь благодаря точному удару Канаева на 48-й минуте.

Дубль Левого берега был сильнее, чем Горняк-Спорт. Вендэл открыл счет перед перерывом, а в конце встречи Мищенко и Пасичный довели его до разгромного.

Киевский Локомотив в домашнем матче разгромил Пенуэл. Хозяева отличались в каждом из таймов: Мордас, Мочевинский, Лях, Чернецкий и Сахненко деклассировали новичка профессионального футбола.

Также в воскресенье Диназ должен был принять Чайку. Однако матч был перенесен на понедельник, 8 сентября, 16:00, из-за затянувшейся воздушной тревоги.

Колос-2 и Ребел делят первую строчку в группе Б. Однако у дубля ковалевцев есть матч в запасе.

Вторая лига, седьмой тур

Группа А

Нива Винница – Реал Фарма 3:0

Голы: Загорулько, 2, 9, Евтихов, 29

Ольховцы – Скала 1911 0:5

Голы: Жумига, 23, Лисовик, 26, Гаркавенко, 44, Мердеев, 55, Мациеский, 73

Удаления: Немчанинов, 22 – Лукьянченко, 88 (вторая ЖК)

Самбор-Нива-2 – Буковина-2 1:0

Гол: Бац, 31

Куликов-Билка – Ужгород 4:1

Голы: Панасюк, 23, Патуляк, 37 (пен.), Шарабура, 50, Станкович, 65 – Эмере, 72

Группа Б

Колос-2 – Ребел 1:0

Гол:Канаев, 48

Левый Берег-2 – Горняк-Спорт 3:0

Голы: Вендэлл, 45, Мищенко, 81, Пасичный, 87

Локомотив Киев – Пенуел 5:0

Голы: Мордас, 4, Мочевинский, 41, Лях, 76, Чернецкий, 82, Сахненко, 90+2