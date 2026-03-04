Двойной удар по обороне Барселоны: лидеры защиты выбыли из-за травм
Травми отримали Кунде і Бальде
около 9 часов назад
Каталонская Барселона официально подтвердила травмы Жюля Кунде и Алехандро Бальде. Оба защитника повредили подколенное сухожилие левой ноги в матче с Атлетико в 1/2 финала Кубка Испании.
Детали травм и сроки восстановления:
Жюль Кунде: сроки возвращения француза к тренировкам пока неизвестны.
Алехандро Бальде: фулбек пропустит примерно четыре недели.
Несмотря на разгромную победу со счётом 3:0 в ответном матче, сине-гранатовые прекратили выступления в Кубке Испании.