Главный тренер Эмполи Гвидо Пальюка оценил выступление украинского нападающего Богдана Попова, который за три матча в Серии B уже отметился четырьмя голами.

В поединке со Специей, завершившемся со счетом 1:1, именно Попов забил единственный мяч своей команды.

«Я думаю, что ему ещё нужно расти и совершенствоваться во многих аспектах. Сегодня он сделал отличный ход, а в игровой экономике должен расти вместе со всей командой.

Будучи очень молодым и одновременно лучшим бомбардиром Серии B, мы понимаем, что есть резерв для прогресса во всем коллективе. Результат и сегодняшняя игра дают нам осознание в наших мыслях», — цитирует Пальюку Calcio Spezia.