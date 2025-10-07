Донецкий Шахтер активно ведет переговоры по трансферу молодого бразильского вингера Гремио Габриэла Мека, сообщает Mix Vale.

Сначала украинский клуб предложил за 17-летнего таланта 15 миллионов евро, но бразильцы отклонили это предложение. После этого сумма была увеличена до 20 миллионов евро, и теперь руководство Гремио рассматривает возможность сделки.

Интерес к перспективному футболисту проявляют и другие европейские клубы. Ранее его трансфером серьезно интересовался английский Челси, однако сделки так и не было достигнуто.

В этом сезоне 2025 года Мек провел 15 матчей за Гремио во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года.

Шахтер тем временем лидирует в чемпионате Украины, набрав 17 очков после восьми сыгранных туров.

Ранее стало известно, что Шахтер может вернуть своего бывшего форварда.