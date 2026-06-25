«Его страсть не изменилась»: Джорджина Родригес рассказала о отношении Роналду к футболу в 41 год
Любимая КриРо заявила, что звездный футболист может играть до 50 лет
около 2 часов назадПодписаться в
Джорджина Родригес, возлюбленная нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, высказалась о карьере и мотивации 41-летнего футболиста.
Она отметила, что несмотря на все достижения, страсть португальца к футболу остается неизменной, а его физическая форма и профессиональное отношение позволяют оставаться в игре еще длительное время. Слова приводит contodonetflix.
Я часто говорю Криштиану: «У тебя уже есть всё, давай немного больше наслаждаться жизнью». А он мне отвечает: «Вы для меня — всё, но футбол — это моя страсть». Удивительно, но его страсть к футболу не изменилась с того дня, как мы познакомились.
Он никогда себя не жалеет. Люди спрашивают его, когда он завершит карьеру. Честно говоря, он может играть до 50 лет.
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