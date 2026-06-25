Джорджина Родригес, возлюбленная нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, высказалась о карьере и мотивации 41-летнего футболиста.

Она отметила, что несмотря на все достижения, страсть португальца к футболу остается неизменной, а его физическая форма и профессиональное отношение позволяют оставаться в игре еще длительное время. Слова приводит contodonetflix.

Я часто говорю Криштиану: «У тебя уже есть всё, давай немного больше наслаждаться жизнью». А он мне отвечает: «Вы для меня — всё, но футбол — это моя страсть». Удивительно, но его страсть к футболу не изменилась с того дня, как мы познакомились.

Он никогда себя не жалеет. Люди спрашивают его, когда он завершит карьеру. Честно говоря, он может играть до 50 лет.