«В каждом облаке есть просвет света»: Роналду высказался о историческом дубле в матче с Узбекистаном
Форвард стал абсолютным рекордсменом своей страны по голам на мундиалях
около 2 часов назадПодписаться в
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал разгромную победу над командой Узбекистана (5:0) во втором туре чемпионата мира 2026 года.
В этом матче 41-летний футболист отметился дублем, забив на 6-й и 39-й минутах. Благодаря этим голам Роналду довёл свой бомбардирский счёт на Мундиалях до 10 мячей и стал лучшим голеадором в истории португальской сборной на чемпионатах мира. Сообщает официальный сайт FIFA.
Я очень счастлив. Но для меня самое важное — это наша работа и уверенность, которую мы продемонстрировали. Команда показала действительно хорошую игру и значительно добавила. Как говорится, в каждой туче есть проблеск света. Конечно, лично для меня рекорды всегда приятны, но моя цель всегда — помочь национальной команде достичь своих целей.
Свой следующий матч на групповом этапе ЧМ-2026 сборная Португалии проведёт 28 июня против Колумбии.
Обошёл даже Месси! Гол в ворота Узбекистана позволил Роналду установить рекорд чемпионатов мира.
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