Французский нападающий Антони Марсьяль покинул греческий АЕК и перешел в мексиканский Монтеррей. О сделке сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо. Афинский клуб уже разрешил 29-летнему игроку отправиться в Мексику для прохождения медицинского осмотра.

Марсьяль выступал за АЕК с лета 2024 года и провел в чемпионате Греции 19 матчей, в которых забил 7 голов. Ранее форвард защищал цвета Лиона, Монако и Манчестер Юнайтед.

В составе Монтеррея француз станет партнером испанской легенды Серхио Рамоса, который с февраля 2025 года играет за мексиканский клуб и выполняет обязанности капитана команды.

