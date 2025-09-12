Екс-форвард Манчестер Юнайтед Марсьяль продовжить кар'єру в Мексиці
Игрок присоединился к клубу Рамоса
около 2 часов назад
Антони Марсьяль / фото - АЕК
Французский нападающий Антони Марсьяль покинул греческий АЕК и перешел в мексиканский Монтеррей. О сделке сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо. Афинский клуб уже разрешил 29-летнему игроку отправиться в Мексику для прохождения медицинского осмотра.
Марсьяль выступал за АЕК с лета 2024 года и провел в чемпионате Греции 19 матчей, в которых забил 7 голов. Ранее форвард защищал цвета Лиона, Монако и Манчестер Юнайтед.
В составе Монтеррея француз станет партнером испанской легенды Серхио Рамоса, который с февраля 2025 года играет за мексиканский клуб и выполняет обязанности капитана команды.
