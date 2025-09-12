Центральный защитник одесского Черноморца Ярослав Ракицкий получил звание лучшего игрока августа в украинской Первой лиге. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

36-летний футболист провел пять матчей в августе, отметился голом в поединке второго тура против хмельницкого Подолья (2:0) и стал ключевой фигурой в обороне команды. Свою награду Ракицкий получил на стадионе Черноморец перед стартом матча пятого тура против Феникс-Мариуполя (2:0).

С начала сезона 2025/26 одесситы набрали 13 очков в пяти встречах и единолично лидируют в таблице Первой лиги. В следующем туре подопечные Александра Кучера 13 сентября примут запорожский СК Металлург (начало в 16:00).

Ракицкий выступает за Черноморец с марта 2025 года. За это время он провел 15 официальных матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 300 тысяч евро.

В свое время защитник стал легендой донецкого Шахтера, за который сыграл 358 поединков, забил 18 голов и сделал 35 голевых передач.