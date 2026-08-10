Экс-нападающий Шахтера Манор Соломон стал игроком Вест Хэма
Форвард подписал трехлетний контракт
Бывший нападающий донецкого Шахтера Манор Соломон стал игроком Вест Хэма. Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.
Израильтянин подписал с «молотобойцами» трехлетний контракт и будет выступать под 10-м номером.
Соломон принадлежал Тоттенхэму с лета 2023 года, однако из-за травмы колена пропустил большую часть сезона-2023/2024. В дальнейшем футболист играл на правах аренды за Лидс, Вильярреал и Фиорентину. В общей сложности за три года в Тоттенхэме экс-игрок Шахтера провел лишь шесть матчей во всех турнирах.
Официально: Ливерпуль усилился защитником Барселоны Араухо.