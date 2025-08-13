Бывший тренер Динамо Александр Хацкевич после ответного матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против кипрского Пафоса (0:2; 0:3 – общ.) оценил перспективы лидера центра поля киевлян Николы Шапаренко перебраться за границу.

Всегда надо иметь качественного исполнителя именно в центральной зоне. Имею в виду квалифицированного полузащитника, который играет с мячом, не боится рисковать. Если мы говорим о Динамо, то там очень мало креативных футболистов в центральной зоне. Тот же Михайленко – это парень одного-двух касаний, тоже касается и Бражко.

А что касается Шапаренко, чтобы он провел хороший матч, нужно, чтобы совпало множество факторов: физический, психологический и еще чтобы соперник позволял играть. В чемпионате Украины он получает мяч, его в целом никто не прессингует, но на евроарене это давление есть, поэтому нужно принимать быстрые и качественные решения. Я так понимаю, что Коля от всего этого уже отвык.

От Коли многое зависит в игре Динамо, а именно в переходной фазе, когда команда выходит из обороны в атаку. Но во втором матче с Пафосом у Шапаренко было очень много ошибок в простых ситуациях. В очень простых ситуациях он так ошибался... На мой взгляд, он с первых минут не вошел в игру.

Да, Коля бывает нервным – это не идет ему на пользу. Ему 26 лет, он уже должен демонстрировать стабильность, ниже своего уровня не падать. Но в матче с Пафосом Шапаренко мне не понравился. Очень много брака в простых ситуациях.

Будем откровенны, прошлогоднее выступление в Лиге Европы и матчи с Пафосом точно не добавляют ему цены. Можно говорить, что ему уже 26 лет, возможно, нужно было идти раньше, если поступали предложения. А сейчас никакого прогресса в его игре нет. Выступления в УПЛ не дадут ему расти. Коле нужно работать и доказывать свой уровень именно в таких матчах, быть лидером в матчах за национальную сборную Украины. Там можно привлечь к себе внимание, заявить о себе, – сказал Хацкевич в интервью «Украинскому футболу».