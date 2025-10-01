18-летний голкипер Кайрата Шерхан Калмурза после матча второго тура основного этапа Лиги чемпионов против Реала (0:5) получил неожиданный подарок от казахского блогера и предпринимателя Улугбека Шарипова.

Об этом футболист сообщил в своих сторис в инстаграме, поделившись видео вручения. На кадрах Шарипов презентовал автомобиль марки Exeed и передал ключи молодому вратарю алматинского клуба.

Для Шерхана этот сезон стал дебютным в составе первой команды Кайрата. В сентябре он впервые вышел в стартовом составе и уже провел четыре матча во всех турнирах, пропустив 10 мячей. Также юный вратарь сыграл оба поединка казахстанского клуба в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2025/26.