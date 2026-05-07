Форвард Шахтера Кауан Элиас на пресс-конференции поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги конференций против Кристал Пэлас.

Нападающий подчеркнул, что команда сохраняет веру в камбэк и выход в финал, несмотря на сложность противостояния с представителем АПЛ. Слова приводит пресс-служба горняков.

Понимаем, насколько важна эта игра, очень ждали ее. Прежде всего верим в победу не только в завтрашнем матче, но и в целом в полуфинале. Знаем, какой сложный у нас соперник и как трудно будет играть против него. Но самое главное, что мы верим во все варианты, которые у нас есть, верим в нашего главного тренера и шансы, что возможно осуществить этот камбэк и провести в целом отличную игру в соответствии с нашим стилем футбола.

Считаю, играть против клуба из АПЛ – это всегда чрезвычайно сложная задача. Но крайне важно сейчас подчеркнуть, что это не является невозможной задачей. К сожалению, я не могу вам сказать, как именно мы будем действовать против нашего соперника, но верю, что Арда Туран со своими тренерами уже подготовили способ, с помощью которого можно победить завтра. И следует подчеркнуть, что Арда Туран также дает нам понять, насколько важно представлять Шахтер на таком уровне.

Мы все – украинцы и бразильцы Шахтера – имеем, конечно, сложную задачу, но, как я уже говорил раньше, это не является невозможной задачей. Итак, дойти до финала и потенциально выиграть этот финал – это будет наибольший подарок украинцам.