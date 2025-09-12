Официальный сайт донецкого Шахтера опубликовал итоги голосования болельщиков за лучшего игрока августа 2025 года.

Победителем стал центральный форвард Кауан Элиас, который набрал 4780 голосов (53%). На втором месте оказался Педриньо (1540 голосов), далее расположились Юхим Конопля (1444) и Валерий Бондарь (1216).

Для 19-летнего бразильца эта награда стала первой индивидуальной в карьере. В августе он отметился тремя голами и одной результативной передачей в восьми матчах, а его вклад помог донецкому клубу пробиться в групповой этап Лиги конференций.

Напомним, уже в субботу, 13 сентября, Шахтер проведет выездной матч против Металлиста 1925 года. Встреча пятого тура УПЛ-2025/26 пройдет в Житомире и начнется в 18:00.

Ранее сообщалось, что Шахтер отказался продать бразильского вингера.