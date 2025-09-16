Эндрик может зимой покинуть Реал
Бразильский талант не может пробиться в стартовый состав команды Хаби Алонсо
Эндрик/фото: Реал
Бразильский форвард мадридского Реала Эндрик может покинуть клуб уже зимой, сообщает Defensa Central.
По данным источника, 19-летнему нападающему сложно закрепиться в основном составе из-за высокой конкуренции и восстановления после травмы. В связи с этим руководство клуба рассматривает возможность его аренды.
Ранее летом также обсуждалась аренда Эндрика, но помешали проблемы со здоровьем. Наибольший интерес к молодому футболисту проявляют Валенсия и Сельта.
Ранее сообщалось, что Реал подписал новый контракт с голкипером.
