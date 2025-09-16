Бразильский форвард мадридского Реала Эндрик может покинуть клуб уже зимой, сообщает Defensa Central.

По данным источника, 19-летнему нападающему сложно закрепиться в основном составе из-за высокой конкуренции и восстановления после травмы. В связи с этим руководство клуба рассматривает возможность его аренды.

Ранее летом также обсуждалась аренда Эндрика, но помешали проблемы со здоровьем. Наибольший интерес к молодому футболисту проявляют Валенсия и Сельта.

