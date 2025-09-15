Главный тренер Реала Хаби Алонсо поделился ожиданиями от стартового матча общего этапа Лиги чемпионов против Марселя. Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.

Играть в Лиге чемпионов с Реалом невероятно волнительно, а делать это на «Бернабеу» с его богатой историей – еще волнительнее. Надеемся хорошо начать матч. Олимпик – очень требовательный соперник.

Я был оптимистично настроен по поводу общения с Мбаппе. Все прекрасно знают, какой он игрок. Он нам очень нужен.

Мбаппе является лидером Реала благодаря своим личным качествам, опыту и влиянию. Одна из его целей в Реале – выиграть Лигу чемпионов. Надеюсь, что это произойдет как можно скорее, хотя я не заметил, чтобы он испытывал беспокойство по этому поводу.