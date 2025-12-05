Энрике нашел новую позицию для Забарного в ПСЖ
Защитник сборной Украины разместился на правом фланге из-за травмы Ашрафа Хакими
21 минуту назад
Игроки французского ПСЖ снова начали тренировки после трехдневной паузы, которую Луис Энрике предоставил команде для восстановления сил. Тренер стремится снизить риск травм, поскольку напряженный календарь и высокие нагрузки часто вредят игрокам.
На занятии в четверг, 4 декабря, наставник установил прямо на поле большой экран, чтобы наглядно объяснять свои тактические замыслы и требования. В оборонительной линии он использовал Лукаса Эрнандеса, Вильяна Пачо и Маркиньоса, а Илью Забарного неожиданно попробовал на позиции правого защитника, где обычно выходит Ашраф Хакими.
Есть вероятность, что 23-летнему украинцу придется заменить травмированного марокканца и сыграть не на привычном месте в поединке против Ренна, который состоится 6 декабря.
Ранее сообщалось, что Забарный может провести первый совместный матч с Сафоновым.
