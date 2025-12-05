Игроки французского ПСЖ снова начали тренировки после трехдневной паузы, которую Луис Энрике предоставил команде для восстановления сил. Тренер стремится снизить риск травм, поскольку напряженный календарь и высокие нагрузки часто вредят игрокам.

На занятии в четверг, 4 декабря, наставник установил прямо на поле большой экран, чтобы наглядно объяснять свои тактические замыслы и требования. В оборонительной линии он использовал Лукаса Эрнандеса, Вильяна Пачо и Маркиньоса, а Илью Забарного неожиданно попробовал на позиции правого защитника, где обычно выходит Ашраф Хакими.

Des éléments sont affichés sur un écran pendant la séance du jour.



Une composition d’équipe pour samedi ? Je ne pense pas 😂😂



Есть вероятность, что 23-летнему украинцу придется заменить травмированного марокканца и сыграть не на привычном месте в поединке против Ренна, который состоится 6 декабря.

Ранее сообщалось, что Забарный может провести первый совместный матч с Сафоновым.