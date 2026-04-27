Финляндия отказалась от проведения турниров по водным видам спорта из-за допуска россиян
В стране требуют устранения россиян и белорусов
около 2 часов назад
Финляндия присоединилась к бойкоту международных турниров по водным видам спорта. Страна отказалась принимать чемпионаты под эгидой World Aquatics в знак протеста против возвращения атлетов из России и Беларуси к соревнованиям. Сообщает insidethegames.
Решение World Aquatics предусматривает полное восстановление прав обеих стран с 14 апреля, включая допуск к стартам с национальными флагами, гимнами и в форме с государственной символикой. Финляндия поддержала позицию Норвегии и Польши, которые ранее осудили этот шаг.
