Денис Седашов

Финляндия присоединилась к бойкоту международных турниров по водным видам спорта. Страна отказалась принимать чемпионаты под эгидой World Aquatics в знак протеста против возвращения атлетов из России и Беларуси к соревнованиям. Сообщает insidethegames.

Решение World Aquatics предусматривает полное восстановление прав обеих стран с 14 апреля, включая допуск к стартам с национальными флагами, гимнами и в форме с государственной символикой. Финляндия поддержала позицию Норвегии и Польши, которые ранее осудили этот шаг.