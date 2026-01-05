В последнем матче 17-го тура чемпионата Франции ПСЖ одержал победу в парижском дерби, взяв верх над ФК Париж со счётом 2:1. Украинский центрбек Илья Забарный вышел в основе этого принципиального матча, однако его игра вызвала противоречивые оценки.

Как сообщает Footmercato, ключевым эпизодом встречи стал пенальти, назначенный после фола со стороны Забарного. По мнению журналистов издания, защитник сборной Украины допустил ошибку в этот момент.

Также отмечается, что этот эпизод наглядно показал текущие трудности в игре Забарного. При этом эксперты подчеркивают, что на украинском футболисте рано ставить крест, поскольку он имеет высокий потенциал и со временем должен прибавить, прежде всего, в уверенности.

«Переломным моментом матча стал пенальти, назначенный в пользу Парижа, который реализовал Геббельс, сравняв счет – 1:1. Хотя решение арбитра можно считать строгим, украинский защитник явно допустил ошибку, столкнувшись с Алимани Гори, оставив его без опеки и неправильно оценив ситуацию. Этот эпизод подчеркнул недостатки, которые наблюдались с момента его перехода из Англии за 63 миллиона евро: игрок с несомненным потенциалом, но все еще неуверенный в управлении в периоды давления и периоды слабости».

