Появились подробности трансферных планов ПСЖ на зимнее окно. Руководство парижского клуба в целом довольно нынешним составом, поэтому активных приобретений в январе ожидать не стоит, сообщает Le Parisien.

При этом во французском гранде уже начали подготовку к летней трансферной кампании. В поле зрения селекционеров оказались два 17-летних таланта из лиссабонской Бенфики нападающий Анисиу Кабрал и полузащитник Рафаэль Кинтас. Ожидается, что именно летом оба футболиста могут стать частью проекта действующего чемпиона Франции.

Однако ПСЖ ожидает серьезной конкуренции, так как за перспективными португальцами внимательно следят английские гранды Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити.

Напомним, что после 16 туров чемпионата Франции ПСЖ находится на второй позиции в турнирной таблице, уступая лидеру Лансу всего одно очко.

Ранее стало известно, что Луис Энрике — лучший тренер 2025 года по версии Score 90.