Главный тренер парижского клуба Луис Энрике прокомментировал победу команды в матче на Парк де Пренс, где дубль Брэдли Барколя принес хозяевам победу над Лансом (2:0).

Перед игрой мы обсуждали много различных и сложных ситуаций, но команда заслужила эту победу. Трансфер Кимпембе? Это всегда особый момент для болельщиков и игроков. Мы сделали все возможное, чтобы посвятить этот успех ему. Он был очень важен для клуба, для фанатов и для своих партнеров по команде. Я рад за него и желаю всего наилучшего.

Лига чемпионов стартует – это особенный турнир. Мы знаем, насколько он сложный, но остаемся спокойными и надеемся хорошо сыграть в первом матче. Сегодня мы старались давать игровое время всем, хотя это было непросто, ведь трое наших футболистов получили травмы. Ждем результатов тестов, чтобы узнать их серьезность, приводит слова Энрике официальный сайт ПСЖ.