Главный тренер французского ПСЖ Луис Энрике поделился своим мнением о трансферной политике клуба. Его слова приводит издание RMC Sport.

«Приобретать игроков для Пари Сен-Жермен непросто. Это не то же самое, что пойти в Ашан и купить там всё. Когда мы ищем игрока для ПСЖ, нужно быть внимательным ко всему. К человеку, к деньгам, потому что, если вы платите за игрока большие деньги, это оказывает на него большое давление.

Мы команда, и мы показали это в прошлом сезоне. Мы сохраняем спокойствие и готовы всё проанализировать. Знаем, что найти футболистов, которые соответствуют нашему видению, нелегко», — заявил Энрике.