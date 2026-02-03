Эрике оценил шестую победу подряд ПСЖ в Лиге 1: «Конец сезона будет трудным»
Тренер ПСЖ отметил серию побед
около 3 часов назад
Луис Энрике/фото: ПСЖ
<р>Главный тренер ПСЖ Луис Энрике поделился впечатлениями о борьбе за титул в Лиге 1 после победы над Страсбуром (2:1) в 20-м туре. Испанский наставник отметил, что французский чемпионат остается сложным, несмотря на внешние сомнения.
«Я думаю, что шестая победа подряд в чемпионате — это отлично. Это сложная лига, даже если люди так не думают. Ланс тоже побеждают, у них невероятная серия.
Все равно нам будет непросто, особенно если Марсель и Лион улучшат свои результаты. Конец сезона будет трудным», — сказал испанец.
