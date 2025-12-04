Михаил Цирюк

В пятницу, 5 декабря, матчем луганской Зари и львовских Карпат стартует последний в первом круге, 15 тур УПЛ. Лидер чемпионата, Шахтер, отправится в Ковалевку, откуда недавно ни с чем вернулось киевское Динамо, сами динамовцы попытаются прервать историческую неудачную серию в матче с Кудривкой, а Кривбасс, после ничьи с горняками, будет принимать Александрию.

Предлагаем вашему вниманию анонс очередного игрового уикенда в украинской национальной первой лиге.

Пятница, 5 декабря

18:00 Заря - Карпаты

С одной стороны Заря уже несколько сезонов является командой без амбиций, для которой единственная цель в Премьер-лиге - просто там выступать, и с этой задачей луганчане успешно справляются. С другой, отставание от зоны еврокубков сейчас составляет 7 очков, и теоретически за полсезона его вполне реально отыграть.

Точно имеют еврокубковые амбиции Карпаты, однако их задача еще сложнее: сейчас они отстают от топ-3 на 8 баллов, занимая в турнирной таблице 9 место, сразу за Зарей. Удастся ли львовянам увезти из Киева какие-то очки и улучшить свое положение?

Прогноз ХSPORT.ua - Заря не проиграет

Суббота, 6 декабря

13:00 ЛНЗ - Оболонь

После того как черкасский ЛНЗ дал столько надежд относительно потенциальной борьбы за высшие места, терять очки дома с Оболонью, при всем уважении к пивоварам, будет просто преступлением. Подопечные Виталия Пономарева выиграли 8 из 9 последних матчей во всех турнирах, обыграли Шахтер и Динамо и всем своим видом показывают, что готовы давить на донеччан в борьбе за чемпионство. Удастся ли подтвердить эту готовность в ближайшей игре?

Прогноз ХSPORT.ua - победа ЛНЗ

15:30 Колос - Шахтер

Донецкий Шахтер еще совсем неидеален, и если бы не провал Динамо, преимущество команды Турана в чемпионате вряд ли было бы таким убедительным. Так что легкой прогулки горняков в Ковалевке точно не стоит ждать: что что, а упереться в матче с фаворитом подопечные Руслана Костышина умеют, что уже доказали и в матче против Шахтера прошлого сезона (4:2), и в игре с Динамо в этом (2:1).

Прогноз ХSPORT.ua - победа Шахтера

18:00 Кудривка - Динамо

На экваторе сезона Динамо докатилось до того, что в матче чемпиона против Кудривки все выглядит "не так однозначно". Конечно, при нормальных условиях киевляне - безусловный фаворит, однако разве четыре подрядпоразки в УПЛ, остання з яких - Полтаві, это нормальные условия? Однако когда-то же эта кошмарная серия должна прерваться, не так ли? Прогноз XSPORT.ua - победа Динамо Воскресенье, 7 декабря 13:00 Кривбасс - Александрия После победы Полтавы в прошлом туре перспективы Александрии оказаться на последнем месте становятся все более реальными, и для того, чтобы этого не произошло, нужно побеждать. Правда, сделать это в матче с Кривбассом, который в последнем туре чуть не победил Шахтер и борется за еврокубки, будет очень непросто, но кто обещал коллективу из Кировоградщины легкую жизнь? Прогноз XSPORT.ua - победа Кривбасса 15:30 Металлист 1925 - Верес Харьковский Металлист 1925, похоже, постепенно отваливается от группы претендентов на еврокубки и переходит к выполнению задачи "закрепиться в УПЛ". Однако 6 очков на дистанции в половину сезона - довольно рабочее расстояние для того, чтобы вернуться в борьбу за топ-3. Чтобы это произошло, подопечным Бартуловича обязательно нужно разбираться с середняками, которым является, в частности, и ровенский Верес. Удастся ли харьковчанам завершить первый круг на мажорной ноте? Прогноз XSPORT.ua - победа Металлиста 1925 18:00 Рух - Полесье Двумя победами подряд львовский Рух, наверное, впервые в этом сезоне, действительно заслужил на комплименты. Теперь очень важно не останавливаться и продолжать в том же духе. Правда, рассчитывать на очки в матче с Полесьем будет очень трудно: команда Руслана Ротаня не пропускает в свои ворота уже в семи матчах подряд. Посмотрим, удастся ли львовянам прервать эту удивительную серию волков. Прогноз XSPORT.ua - победа Полесья Понедельник, 8 декабря 15:30 Полтава - Эпицентр Победа над Динамо - это, конечно, хорошо, но этот матч будет для Полтавы значительно важнее. Именно в таких поединках будет определяться судьба сохранения прописки в УПЛ, и именно в них новички должны доказывать свое право остаться среди лучших. Смогут ли полтавчане, на крыльях сенсационного успеха прошлого тура, победить еще и в личной встрече? Прогноз XSPORT.ua - ничья В материале использованы фото Getty images, УПЛ