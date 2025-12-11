Михаил Цирюк

Календарный год в рамках главного еврокубкового турнира подошел к концу. Теперь команды, которые продолжают борьбу на этом этапе, вернутся к решению своих турнирных задач уже в январе, ну а мы подведем итоги последнего игрового дня для ЛЧ в 2025 году.

Карабах - Аякс 2:4

Старт заключительного игрового дня года состоялся накануне в Азербайджане, где Аякс оформил непростой камбек. Амстердамцы быстро пропустили, однако выровняли положение лишь перед свистком на перерыв — Дольберг точно пробил, подарив надежду гостям. Начало второго тайма снова всколыхнуло трибуны: Силва оформил дубль, вернув Карабаху преимущество. Однако после этого Аякс собрался и полностью перехватил инициативу. Два мяча Глуха и точный удар Гааи перевернули игру и в конечном итоге склонили весы на сторону гостей.

Украинский полузащитник Алексей Кащук появился на поле со скамейки запасных на 70-й минуте, но кардинально изменить ход встречи не смог — хозяева так и не спасли даже ничью.

Вильярреал - Копенгаген 2:3

Вильярреал на своем поле выдал максимально эмоциональный матч против Копенгагена, однако в финале все же уступил. Игра превратилась в настоящую перестрелку, где команды отвечали голом на гол. Развязка наступила на 90-й минуте, когда Корнелиус забил решающий мяч — 3:2 в пользу датчан. Желтая подводная лодка упала еще глубже в таблице и опустилась на предпоследнюю ступеньку.

Байер - Ньюкасл 2:2

Байер после громкой победы над Манчестер Сити едва избежал домашнего поражения от Ньюкасла. Несмотря на автогол «сорок» в самом начале, англичане перехватили инициативу после перерыва: дважды отличились и еще дважды попали в каркас ворот. Спас леверкузенцев лишь поздний удар Гримальдо — горячая ничья 2:2.

Боруссия Д - Буде/Глимт 2:2

Не менее напряженно было и в Дортмунде. Боруссия дважды выходила вперед в встрече с отчаянным Буде/Глимт, но оба раза норвежцы находили ответ. Второй гол гости забили уже в численном большинстве — Ансельмино перед этим покинул поле из-за травмы. Концовка полностью прошла по сценарию Глимта, а на 87-й минуте Кобель чудом спас команду после удара собственного партнера Свенссона, переведя мяч на угловой. В итоге — еще одна результативная ничья 2:2.

Брюгге - Арсенал 0:3

Брюгге провел дебютный матч под руководством нового наставника Ивана Леко, но соперник выпал слишком сложный — лондонский Арсенал, лидер АПЛ. Канониры быстро взяли инициативу в свои руки и фактически решили судьбу поединка на старте второго тайма. Хотя бельгийцы и создалинизку моментів — лише у першій половині пробивали п’ять разів дуже небезпечно — удача від них відвернулася.

Атлетік - ПСЖ 0:0

ПСЖ не сумел оформить досрочный выход в плей-офф, расписав нулевую ничью с крепким Атлетиком из Бильбао. Игра вышла довольно динамичной, однако голов так и не дождались, хотя именно парижане были ближе к успеху. В конце встречи на поле появился Илья Забарный, помогая команде удержать оборону в надлежащем порядке. По итогам тура ПСЖ занимает третью позицию в турнирной таблице.

Бенфика - Наполи 2:0

Бенфика же грамотно использовала свой шанс и после неудачного старта ЛЧ наконец вернула себе контроль над ситуацией. Португальцы одолели Наполи, одержав важную победу. В составе лиссабонцев сыграл наш Георгий Судаков, а также Анатолий Трубин, который несколько раз отлично выручал партнеров. В итоге орлы таки заклевали чемпиона Италии: Риос открыл счет в середине первого тайма, а Баррейру сразу после перерыва закрепил преимущество.

Реал - Ман Сити 1:2

В главном матче вечера сенсации не произошло. Реал переживает непростой период и еще имеет серьезные кадровые потери, тогда как Сити Пепа Гвардиолы уже вернулся на свой привычный уровень и набрал оптимальную форму.

Галактикос проиграли, хотя Родриго и прервал свою длинную безголевую серию, забив впервые почти за десять месяцев. Еще двух минут бразильцу не хватило, чтобы побить полувековой клубный антирекорд. После его гола горожане быстро включили максимальные обороты: О’Райли и Холанд с пенальти сделали свое дело еще до перерыва.

Отсутствие Мбаппе стало крайне не вовремя для мадридцев. Несмотря на неудачу, СМИ сообщают, что Хаби Алонсо сохранит тренерский пост и далее будет стараться вернуть команду на победный путь.

Ювентус - Пафос 2:0

Без неожиданностей прошло и в противостоянии туринского Ювентуса и дебютанта ЛЧ Пафоса. Хотя, победа далась фавориту нелегко, и дожать соперника удалось лишь в заключительной четверти игры.

На экваторе второго тайма счет в матче открыл Маккени, а через 6 минут Дэвид поставил точку, сняв вопросы о победителе. Благодаря этой победе Ювентус поднялся на 17 ступеньку и вплотную приблизился к тому, чтобы гарантировать себе плей-офф уже в ближайшее время.

В материале использованы фото Getty images