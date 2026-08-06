Бразильский нападающий Винисиус Жуниор согласовал новое соглашение с мадридским Реалом. Обновлённый контракт 26-летнего вингера рассчитан до лета 2032 года.

О продлении сотрудничества сообщил официальный сайт "сливочных".

Винисиус Жуниор присоединился к Реалу в июле 2018 года в возрасте 18 лет. За восемь сезонов в клубе он провел 375 матчей, забил 128 голов и завоевал 14 трофеев: две Лиги чемпионов, три клубных чемпионата мира, два Суперкубка УЕФА, три титула Ла Лиги, один Кубок Испании и три Суперкубка Испании.

Его вклад в эти достижения был решающим благодаря его игре, результативным передачам и голам, в частности тем, которые он забил в двух последних финалах Лиги чемпионов. Винисиус Жуниор стал одним из самых важных игроков в один из самых успешных периодов в истории клуба.