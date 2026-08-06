«Это большая задача»: Бобкин прокомментировал назначение главным тренером сборной Украины по хоккею
Специалист оценил свой вызов во главе национальной команды
Новый руководитель национальной сборной Украины по хоккею Александр Бобкин поделился впечатлениями от своего назначения и оценил масштабы будущей работы после возвращения «сине-желтых» в элитный дивизион мирового хоккея.
Специалист признался, что Федерация рассматривала и другие кандидатуры, однако в итоге приняла решение в его пользу. Слова приводит Суспільне Спорт.
Конечно, это большой вызов и большая ответственность. 19 лет мы не были [в элите]. Сборные Украины ставят перед собой огромные задачи, и 100% не было ощущения, чтобы не брать, тем более из-за выхода в элиту. Конечно, решение было не сегодня, но долго ожидал. В федерации были еще кандидатуры — не знаю, какие, но рассматривали. Приняли решение в мою пользу. Когда давал согласие, понимал, какая ответственность и что меня ждет. Поэтому сейчас пока никаких эмоций, но есть ощущение, что работать придется много.
Также наставник пояснил, как изменится его работа с юношескими и молодежными командами ради полной концентрации на национальной сборной:
Я покидаю должности в обеих командах. Единственное, что продолжу сотрудничество с юношеской командой U17 — она не пересекается с национальной сборной. У нас Молодежный олимпийский фестиваль в феврале, когда уже закончится сбор национальной сборной. И после этого уже буду полностью сосредоточен на сборной.
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