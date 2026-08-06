Денис Седашев

Новый руководитель национальной сборной Украины по хоккею Александр Бобкин поделился впечатлениями от своего назначения и оценил масштабы будущей работы после возвращения «сине-желтых» в элитный дивизион мирового хоккея.

Специалист признался, что Федерация рассматривала и другие кандидатуры, однако в итоге приняла решение в его пользу. Слова приводит Суспільне Спорт.

Конечно, это большой вызов и большая ответственность. 19 лет мы не были [в элите]. Сборные Украины ставят перед собой огромные задачи, и 100% не было ощущения, чтобы не брать, тем более из-за выхода в элиту. Конечно, решение было не сегодня, но долго ожидал. В федерации были еще кандидатуры — не знаю, какие, но рассматривали. Приняли решение в мою пользу. Когда давал согласие, понимал, какая ответственность и что меня ждет. Поэтому сейчас пока никаких эмоций, но есть ощущение, что работать придется много. Александр Бобкин

Также наставник пояснил, как изменится его работа с юношескими и молодежными командами ради полной концентрации на национальной сборной:

Я покидаю должности в обеих командах. Единственное, что продолжу сотрудничество с юношеской командой U17 — она не пересекается с национальной сборной. У нас Молодежный олимпийский фестиваль в феврале, когда уже закончится сбор национальной сборной. И после этого уже буду полностью сосредоточен на сборной. Александр Бобкин

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