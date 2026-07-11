Денис Седашов

Капитан и форвард сборной Франции Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от предстоящего противостояния со сборной Испании в полуфинале чемпионата мира-2026. Слова приводит La Gazzetta dello Sport.

27-летний нападающий подчеркнул, что внутри команды царит максимальная концентрация, ведь болельщики и пресса на родине признают только один результат — золотые медали Мундиаля.

Расслабиться можно только в одном случае – выиграть чемпионат мира. Когда играешь за Францию, если не победишь, тебя уничтожат. У нас сплоченная команда, которая стремится к одной цели – победе. Мы в полуфинале, но путь еще долгий, и нас ждут самые сложные матчи. Килиан Мбаппе

Напомним, полуфинальный поединок ЧМ-2026 между сборными Испании и Франции состоится во вторник, 14 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Сборная Франции с незабитым пенальти Мбаппе победила Марокко и вышла в полуфинал ЧМ-2026.