Павел Василенко

Сегодня в медиа появилась информация о том, что Андерлехт рассматривает украинца Алексея Гуцуляка как усиление атаки, а сам футболист якобы уже отправился на медосмотр перед переходом к бельгийскому гранду.

Чтобы проверить достоверность этих сообщений, корреспондент Sport.ua обратился к менеджеру футболиста Олегу Авдишу. Представитель Гуцуляка категорически опроверг информацию о трансфере.

«Это ложь. Ничего подобного нет, и в Андерлехт он не перейдет. Алексей рассматривает предложения от других клубов из других стран. Отказ Эспаньолу? Это тоже неправда. Бурбас в очередной раз солгал», – заявил Авдыш.

В настоящее время 28-летний футболист находится в статусе свободного агента и продолжает поиск нового клуба. Ранее Авдиш подтверждал интерес к украинцу со стороны Андерлехта, однако отмечал, что финансовые возможности бельгийского клуба не соответствуют требованиям Гуцуляка.